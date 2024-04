S-a rezolvat cu Schengen, nu si cu mirosul pestilential de la aeroport. Deputatul Sabin Sarmas: "Pot spune ca mirosul aparut in ultima saptamana si poluarea vin de la Pata Rat"

Clujul este prea bogat ca sa fie verde, avand in vedere ca isi permite sa platesca orice fel de sanctiuni venite ca urmare a nerespectarii tintelor de colectare selectiva sau a celor privind calitatea aerului si depozitarea deseurilor. Mai mult, spune deputatul Sabin Sarmas, mirosul de gunoi in putrefactie din oras vine de la Pata Rat."Am informatii ca mirosul si poluarea vine din Cluj-Napoca", arata deputatul independent Sabin Sarmas, candidat la Primaria Cluj.Acesta a declarat in cadrul ... citește toată știrea