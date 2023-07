Cu argumentele proiectantilor enuntate din nou si obiectiile aduse de activisti si cetateni, critici sustinute de petitii cu mii de semnaturi, soarta copacilor maturi de pe strada Universitatii din centrul Clujului a fost discutata din nou de specialistii din comisia de urbanism a Primariei. In urma discutiilor, balanta a fost inclinata in favoarea coacilor, chiar de catre primarul Emil Boc care a tinut sa spuna inca de la inceputul discutiilor ca orasul trebuie sa traiasca in armonie cu natura ... citeste toata stirea