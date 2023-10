S-a scumpit biletul de intrare in singurul parc din Cluj in care platesti ca sa intri, pretul s-a dublat.E vorba de parcul sportiv "Iuliu Hatieganu", din administrarea universitatii "Babes-Bolyai", unde platesti ca sa intri, iar aceasta de zece ani. Acum biletul de intrare a ajuns sa coste 5 lei, fata de 2 lei pana acum. Exista si abonament pentru intrarea in parc, 70 de lei pe luna, de la 30 de lei anul trecut. Parcul este ingradit, in ciuda presiunilor opiniei publice de a darama gardul, si ... citeste toata stirea