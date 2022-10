S-a semnat contractul de finantare pentru 3 rute turistice si culturale cu zeci de milioane de euro, una trece prin Cluj, include cetatea Bologa

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a semnat ieri contractele de finantare pentru trei rute turistice si culturale incluse in Componenta de Turism si Cultura a Planului National de Redresare si Rezilienta, una dintre rute trece prin Cluj.Cele trei rute turistice sunt ruta castrelor, ruta castelelor si ruta cetatilor. Aceste rute sunt incluse in programul "Romania Atractiva", prin care se vor face investitii de peste 100 milioane de euro in 225 de obiective incluse ce sunt ... citeste toata stirea