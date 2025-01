S-a stabilit calendarul alegerilor prezidentiale din luna mai! Cand incepe campania electorala

Guvernul a decis, marti, 28 ianuarie, calendarul alegerilor prezidentiale din luna mai!Astfel, 15 martie este termenul limita pentru depunerea candidaturilor, iar campania electorala incepe pe 4 aprilie si se va incheia in data de 3 mai.Votul pe teritoriul Romaniei va avea loc in data de 4 mai 2025, va incepe la ora 7.00 si se va incheia la ora 21.00, iar cei care se afla inca la sectie, pentru a vota, dupa aceasta ora, vor putea sa isi exercite votul pana la 23.59.Totodaat, votul in ... citește toată știrea