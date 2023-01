S-a stat la coada, din nou, la inceput de an, in fata Primariei, cu noaptea-n cap. Clujenii au acuzat ca sistemul online de plata a dat rateuri

Clujenii s-au inghesuit si in acest an la ghiseele Primariei Cluj-Napoca, in prima zi in care s-a reluat activitatea in 2023. Oamenii au stat la coada chiar si sapte ore, dupa ce au constatat ca site-ul institutiei nu a mers la paramentri optimi si nu au avut posibilitatea sa depuna online cererile pentru un loc de parcare.In 3 ianurie, in prima zi de lucru din 2023, ghiseele municipalitatii s-au deschis la ora 8.00 dimineata, insa deja, spre exemplu pe Motilor, la Centrul de Informare pentru ... citeste toata stirea