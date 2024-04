S-a stins din viata Cornel Udrea, cunoscut umorist, dramaturg si jurnalist radio din Cluj

Cornel Udrea, cunoscut umorist, dramaturg si jurnalist radio din Cluj, a murit la varsta de 77 de ani.Acesta a murit in noaptea de 10 spre 11 aprilie, anuntul fiind facut de Radio Cluj, post la care acesta a lucrat.Acesta a absolvit Liceul "Mihai Eminescu" din Cluj, promotia 1964. Si-a continuat studiile la Facultatea de Filologie din Cluj, pe care a absolvit-o in anul 1969. La un an de la terminarea facultatii, a lucrat ca redactor la Radio Cluj.Vreme de mai multe decenii, Cornel Udrea s-a ... citește toată știrea