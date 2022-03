S-a stins din viata criticul si istoricul literar Mircea Tomus

Criticul si istoricul literar Mircea Tomus a murit la varsta de 88 de ani, anunta managerul Muzeului National al Taranului Roman, Virgil-Stefan Nitulescu."Mircea Tomus era o celebritate in lumea culturala atunci cand a fost numit secretar de stat in Ministerul Culturii, in 1993. Asa l-am cunoscut. Mi-a fost sef si i-am apreciat, dincolo de calitatile de critic, pe care le stiam, din ceea ce citisem, pana atunci, calitatile umane. Era un om elegant, oripilat de mitocania multora dintre ... citeste toata stirea