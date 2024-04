S-a stins din viata cunoscutul umorist Cornel Udrea

In noaptea de 10 spre 11 aprilie, a murit cunoscutul umorist, dramaturg si jurnalist radio Cornel Udrea.A absolvit Liceul "Mihai Eminescu" din Cluj, promotia 1964. Si-a continuat studiile la Facultatea de Filologie din Cluj, pe care a absolvit-o in anul 1969. La un an de la terminarea facultatii, lucreaza ca redactor la Radio Cluj. Vreme de mai multe decenii, Cornel Udrea s-a identificat cu mai multe emisiuni emblematice pentru Radio Cluj, care a anuntat decesul in aceasta dimineata. Amintim ... citește toată știrea