S-a stins din viata poetul si pictorul clujean Andrei Gazsi

Andrei Gazsi, poet si pictor clujean, a trecut la cele vesnice, la varsta de 74 de ani.Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din Romania, unde acesta era membru, a anuntat joi incetarea poetului din viata.Andrei Gazsi s-a nascut pe 1 octombrie 1950. Acesta a urmat cursurile Facultatii de Mecanica a Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca.A debutat ca poet in anul 1989 cu o serie de poeme in revista Tribuna din Cluj-Napoca. De asemenea, acesta a fost prezent in Saloanele de pictura ale ... citește toată știrea