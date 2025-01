S-a terminat! Calin Georgescu a pierdut definitiv procesul prin care a contestat anularea alegerilor

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis sa respinga recursul facut de Calin Georgescu si Coalitia pentru Apararea Statului de Drept, in procesul in care au contestat anularea alegerilor prezidentiale.Decizia pronuntata vineri de instanta suprema este definitiva. Joi, sedinta de judecata s-a desfasurat timp de aproape sase ore, in prezenta lui Calin Georgescu.,,Respinge, ca nefondat, recursul formulat de recurentul-reclamant Georgescu Calin impotriva sentintei nr.139 din 31 decembrie 2024 ... citește toată știrea