Taxele de parcare in noua parcare de tipul "Park&Ride" construita de Primarie in incinta Aeroportului International Avram Iancu au fost aprobate de catre consilierii locali. Parcarea urmeaza sa fie data in folosinta in 2025, de saptamana urmatoare urmand ca obiectivul sa intre in faza de receptie, dupa cum a anuntat primarul Emil Boc.Potrivit Primariei, taxele care urmeaza sa fie aplicate in parcarea de tipul Park&Ride de la Aeroport au un cuantim in consonanta cu politica de utilizare a unor ... citește toată știrea