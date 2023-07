Politistii locali din cadrul Sectiei 4 au depistat, la sfarsitul saptamanii trecute, patru persoane care faceau desene cu graffiti in cartierul Manastur. Trei dintre acestea au inscriptionat peretii parkingului Minerva, iar una a actionat in zona skatepark-ului din Parcul Rozelor.Pentru faptele comise, cei patru au primit sanctiuni in valoare de 21.000 lei, in conformitate cu Legea nr. 61/1991, le-au fost confiscate materialele. De asemenea, acestia vor trebui sa curete si sa aduca la forma ... citeste toata stirea