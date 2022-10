S-au deschis inscrierile pentru editia de anul viitor a celui mai mare festival de film din tara, TIFF de la Cluj, anunta azi organizatorii.Festivalul International de Film Transilvania, cel mai mare de gen din Romania, organizat anual la Cluj de doua decenii, anunta azi deschiderea inscrierilor de filme pentru cea de-a 22-a editie, de anul viitor. Festivalul are loc, in 2023, in iunie si dureaza zece zile.In competitie cineastii pot inscrie filme in trei programe competitionale - ... citeste toata stirea