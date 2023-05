Un accident de circulatie cu trei raniti s-a produs la Jucu, miercuri dimineata,, anunta ISU Cluj.La data de 24 mai a.c., in jurul orei 10.15, politistii au fost sesizati pentru a interveni la un accident rutier produs pe DN1C, in localitatea Jucu.Din primele cercetari efectuate la fata locului, rezulta ca un barbat in varsta de 75 de ani, care circula cu autoturismul inspre municipiul Gherla, ar fi acrosat un autoturism care se afla oprit pe banda 2 a sensului de mers pentru a vira la stanga ... citeste toata stirea