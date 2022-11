S-au pus in vanzare biletele pentru concertul lui Andre Rieu de la Cluj, in aceasta dimineata.Maestrul Andre Rieu revine pe scena BT Arena din Cluj-Napoca alaturi de cea mai mare orchestra privata din lume - Johann Strauss Orchestra! Concertul face parte turneul mondial 2023 si va avea loc pe 3 martie. Biletele au fost puse in vanzare in urma cu 20 de minute.Rieu a vandut 40 de milioane de albume. In 2015, artistul a sustinut sapte concerte sold-out, in Piata Constitutiei din Capitala, iar ... citeste toata stirea