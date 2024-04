S-au reaprins mai multe focare in padurea de langa drumul Sfantul Ioan! Clujenii din cartierul Buna Ziua se sufoca sub pacla de fum - FOTO

Pompierii din cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca au ramas peste noapte in supravegherea zonei afectate de incendiul de litiera izbucnit ieri, in apropierea Drumului Sfantului Ioan, care s-a manifestat pe o suprafata de aproximativ 10 ha.Avand in vedere faptul ca zona a cuprins foarte multe pante abrupte, iar peste noapte nu au fost vizibile flacari deschise, dimineata au fost observate mai multe focare care s-au reaprins in interiorul depunerilor de resturi vegetale din padurea de rasinoase. ... citește toată știrea