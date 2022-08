S-au scumpit chiriile in marile orase universitare, printre care si Cluj. Cat vor plati studentii anul acesta pe o chirie in Cluj-Napoca

Chiriile incep sa se scumpeasca in marile centru universitare din tara, pe ulitima suta de metri. In mai putin de o luna si jumatate studentii vor merge din nou la cursuri. Chiriile din Cluj dut mai scumpe decat in Bucuresti.Chiriile din Cluj, mai scumpe decat cele din capitalaPe masura ce se aproprie inceperea unui nou an universitar se scumpesc si chiriile in marile centre universitare de la noi din tara. Cu cat apartamentele sau garsonierele sunt mai aproape de o facultate, cu atat pretul ... citeste toata stirea