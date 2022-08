S-au trasat noi marcaje pe Calea Manastur. Se incepe refacerea trotuarelor. Se pastreaza circulatia pe patru benzi

S-au trasat noi marcaje rutiere pe Calea Manastur, unde au inceput lucrarile de modernizare in urma cu cateva saptamani. Se lucreaza in prezent la trotuare, momentan fiind pastrata circulatia pe patru benzi.Au inceput lucrarile in cadrul proiectului de modernizare si reamenajare a Caii Manastur si a strazilor adiacente. In prezent, se lucreaza la trotuarele de pe latura nordica, fiind refacute marcajele rutiere, tot cu doua benzi pe sensul de mers, insa mai inguste.Lucrarile in valoare de ... citeste toata stirea