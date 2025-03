Sabau, dupa 0-3 la Craiova: "Nu trebuie sa ne agitam, nu trebuie sa ne pierdem increderea"

FC Universitatea Cluj a fost invinsa, scor 0-3, de catre Universitatea Craiova, la debutul in play-off-ul Superligii. La finalul partidei din Banie, antrenorul "Sepcilor rosii" a analizat prestatia elevilor sai si le-a acordat incredere acestora, in vederea partidei cu CFR din 31 martie."Au fost momente in care nu am fost fortati si am gresit destul de usor. Am dat acea pasa la adversar si am primit primul gol. Prima repriza a fost echilibrata, puteam intra in joc la acea ocazie a lui Macalou, ... citește toată știrea