Sabau, gata sa renunte la "U" Cluj: "Nu mai stau sa ma lupt la retrogradare, vreau altceva"

Antrenorul Universitatii Cluj, Ioan Ovidiu Sabau, este nemultumit de felul in care arata echipa, mai ales in ultimele jocuri, infrangerile cu Otelul Galati, din cupa si din campionat. "U" Cluj are trei infrangeri consecutive, iar miercuri va juca cu Poli Iasi, de la ora 16.45, pe Cluj Arena."Nu e usor, nu am mai trecut printr-o astfel de situatie (trei infrangeri consecutive si eliminarea din Cupa, n.red). Este clar ca lipseste increderea, ca dovada ca primim goluri pe ocazii foarte putine ... citește toată știrea