Sabin Sarmas : "Am votat pentru Cluj! Cred ca Clujul va reusi, in sfarsit, sa fie pe primul loc la prezenta la vot" VIDEO

Candidatul independent Sabin Sarmas a votat dimineata la sectia 67, amenajata in cadrul Colegiului National George Cosbuc din Cluj-Napoca."Am votat pentru tot ce am sustinut in campania electorala, pentru Cluj, in general" a spus Sarmas, care candideaza pentru functia de primar al municipiului Cluj-Napoca.Prezent la vot alaturi de sotia sa, Timea, el s-a declarat increzator ca la Cluj-Napoca se va inregistra una din cele mai mari prezente la vot dintre marile orase."E o zi perfecta pentru ... citește toată știrea