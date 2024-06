Sabin Sarmas, discurs manifest dupa ce i-a dat emotii lui Boc pentru prima data in ultimii 12 ani: "De azi sunt primarul vostru, al clujenilor invizibili. Am avut un scor remarcabil, iar povestea merge mai departe"!

Candidat independent la Primaria Cluj-Napoca, Sabin Sarmas a fost singurul care i-a creat probleme eternului Emil Boc in ultimii 12 ani, in privinta alegerilor.Sarmas a bifat aproximativ 30% din voturile clujenilor, cifra remarcabila, avand in vedere ca tanarul it-ist nu a avut sprijinul vreunui partid politic. Sarmas anunta ca va continua sa ramana in opozitie fata de Boc si isi pregateste de pe acum candidatura la alegerile de peste 4 ani." Cu un scor de 30 la suta am facut ceva unic. ... citește toată știrea