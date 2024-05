Sabin Sarmas: Nu iti merge, excelenta! Batranii nu sunt oi si nici tinerii nu sunt miei / Belarus pe Somes. Asta face Boc si gasca de trompete din jur, care mint cum respira

Dupa ce a fost acuzat de PNL Cluj ca i-ar jigni pe seniorii Clujului, fiindu-i scos dintr-un context un rand in care i-ar asimila pe batrani cu "oi", candidatul la Primaria Cluj Napoca, Sabin Sarmas vine cu replica, subliniind ca Boc si gasca lui mint cum respira."Asta face Boc si gasca de trompete din jur, care mint cum respira. Ne cred pe toti oi fara minte. De aceea, mint cu nerusinare, acoperind sub propaganda adevarul: Boc nu a facut in 20 de ani niciun azil de batrani, dupa cum singur a ... citește toată știrea