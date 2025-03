Sabin Sarmas: Peste Cluj vin vremuri grele. In 2028 o sa avem multe camioane care vor circula prin oras si niciun segment din metrou sau centura pentru populatie

Fost deputat si candidat la primaria Cluj Napoca, Sabin Sarmas, spune ca nici pana in 2028 proiectele metroului si centurii metropolitane nu vor progresa, pentru a veni in sprijinul clujenilor, in conditiile in care orasul este deja sufocat de trafic. Prin modul in care primarul Emil Boc gestioneaza acest proiecte, nici in 10 ani nu se vor executa lucrari relevante, mai spune Sarmas. Reamintim ca primarul Emil Boc a spus saptamana aceasta ca "ploile" au intarziat lucrarile suplimentare de ... citește toată știrea