Sabin Sarmas propune "Centura de Salvare": 10 solutii pentru fluidizarea traficului auto din Cluj(P)

Sabin Sarmas, candidat independent pentru Primaria Cluj-Napoca, ofera zece soltii pentru decongestionarea traficului auto din oras, reunite in programul sau "Centura de Salvare"."Centura de salvare" consta intr-o serie de conexiuni rutiere si legaturi intre arterele principale are Clujului, identificate si propuse de clujenii oamenii pe care Sabin Sarmas i-a intalnit in timpul consultarilor sale prin cartierele orasului, si care au fost validate ulterior de specialisti in domeniu, ingineri si ... citește toată știrea