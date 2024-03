Sabin Sarmas, replica dura pentru Boc dupa ce a fost scos de la sefia Comisiei de IT din Camera Deputatilor: "Excelenta, castiga Clujul, ma bat pentru el"

Sabin Sarmas, tanarul contracandidat al primarului Emil Boc la Primaria Cluj-Napoca, a venit cu o replica dura dupa ce a fost scos de la sefia Comisiei de IT din Camera Deputatilor.Amintim ca, deputatul liberal a fost exclus din PNL si inlocuit cu un subaltern in Comisia de IT a Camerei deputatilor dupa ce a anuntat ca va candida la Primaria Cluj impotriva longevivului edil Emil Boc."Mi-a trebuit sa candidez la Primaria Cluj si brusc n-am mai fost bun nici de presedinte al Comisiei pentru ... citește toată știrea