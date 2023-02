In ultima perioada, pe malul Ariesului in zona Campia Turzii a fost semnalata prezenta unor sacali."Am observat prezenta de sacali in cartierul Sancrai, e a doua seara in care cainii nu au liniste. Sunt mai multe exemplare pe malul raului Aries, urla toata noaptea", a declarat un localnic din Campia Turzii, potrivit turdanews.net.Prezenta ... citeste toata stirea