Guvernul a aprobat in sedinta de joi, prin hotarare, majorarea la 3.300 de lei a salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, reprezentand o crestere de 10% fata de luna septembrie 2023.Guvernul a aprobat Hotararea pentru cresterea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, care prevede majorarea nivelului acestuia la 3.300 lei lunar incepand de la 1 octombrie 2023, fata ... citeste toata stirea