Initiativa Somes Delivery din Cluj a fost vizionara si a marcat pe malurile Somesului mai multe salcii batrane care au in prezent statut de arbori remarcabili, potrivit noii legi in vigoare.Profesorul universitar din Cluj, specializat in ecologie, Tibor Hartel, arata ca legea arborilor remarcabili ofera un cadru legal pentru evidentierea acestor arbori, pentru protejarea lor si includerea lor pe lista patrimoniului local. "Invit ONG-urile, scolile, gradinitele locale sa inventarieze arborii ... citeste toata stirea