Salina Turda din Cluj vrea sa intre in patrimoniul UNESCO. "Suntem in top 3"

Salina Turda din Cluj va fi inclusa in patrimoniul UNESCO si va fi promovata in 100 aeroporturi din intreaga lume. Anuntul a fost facut de primarul orasului Turda, Cristian Matei. Procedurile pentru includerea Salinei Turda in patrimoniul mondial UNESCO au fost demarate, spune Matei, care precizeaza ca obiectivul este in proces de modernizare si automatizare. Anuntul sau a fost facut pe retelele de socializare. "Salina Turda a demarat procedurile de a intra in patrimoniul mondial UNESCO, ... citeste toata stirea