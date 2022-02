Salvamont: peste 100 de persoane salvate in ultimele 24 de ore

Peste 100 de persoane au fost salvate de salvamontisti in ultimele 24 de ore, in urma unor interventii de urgenta.Potrivit Salvamont, in ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont, s-au primit 96 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, cele mai multe - 10 - fiind pentru Salvamont Lupeni.S-au mai primit apeluri pentru Salvamont Gorj (7), dar si pentru salvatorii montani din Predeal, Municipiul Brasov, Cluj, Maramures si Caras Severin - Muntele ... citeste toata stirea