Salvamontistii din Cluj cauta azi trupul unei femei inecate in urma cu doua saptamani intr-un baraj de pe raul Olt.Salvamontisti din mai multe judete participa azi la o noua actiune de cautare, cu ajutorul unor sonare despre care spun ca sunt "ultraperformante", a trupului unei femei inecate in urma cu doua saptamani intr-un baraj situat pe raul Olt. La finalul lunii martie,salvamontistii din Gorj reusisera sa repereze cadavrul, insa scafandrii nu au putut ajunge in locul in care acesta se ... citește toată știrea