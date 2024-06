Salvatorii montani din intreaga tara vin in Cheile Turzii pentru un nou stagiu de pregatire

De luni, 10 iunie 2024, in arealul Cheilor Turzii, se va desfasura cea de-a doua editie a stagiului de pregatire pentru salvatorii montani din toata tara, cu tematica salvarea din mari pereti.Stagiul se afla la cea de-a doua editie, iar succesul modulului pilot de anul trecut a dus la dublarea numarului de participanti in acest an. De aceea, organizatorii au decis realizarea a doua module identice, saptamana aceasta si saptamana viitoare, pentru a-i cuprinde pe toti salvatorii montani care ... citește toată știrea