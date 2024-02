Sanctiuni de peste 140.000 de lei aplicate in doua zile de politisti la Cluj/ Au fost amendate si sapte persoane care au sunat abuziv la 112

Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Cluj au aplicat sanctiuni de peste 140.000 de lei, in urma unor actiuni de control derulate la acest final de saptamana in tot judetul.Actiunile au vizat asigurarea ordinii si linistii publice, combaterea faptelor antisociale, verificarea respectarii legislatiei in domeniul comertului si cresterii nivelului de siguranta rutiera, prin depistarea persoanelor care conduc fara permis de conducere, sub influenta alcoolului sau a ... citește toată știrea