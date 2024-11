Santaj cibernetic la Cluj! Un hacker isi ameninta victimele cu fotografii indecente, ca sa le sparga conturile/Trei persoane au cazut in plasa lui - FOTO

Un barbat de 32 de ani din Cluj-Napoca a ajuns in atentia procurorilor DIICOT, dupa ce ar fi pretins ca este angajatul unui service de telefonie mobila ca sa pacaleasca mai multe victime sa-i ofere acces la conturile lor online. Sub pretextul unor reparatii sau interventii tehnice, acesta le-ar fi solicitat telefonic datele de acces ale conturilor online asociate adreselor de e-mail.In perioada octombrie - noiembrie 2024, trei persoane au cazut in plasa barbatului. Acesta le-ar fi amenintat ca, ... citește toată știrea