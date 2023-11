O zona carosabila de pe strada Piezisa din campusul Hasdeu a fost imprejmuita pentru realizarea unei picturi stradale 3D in cadrul proiectului "Asphalt Art Initiative, ca urmare a obtinerii de catre Primarie a unui grant Bloomberg Philanthropies, prin care arta stradala este utilizata pentru a revitaliza spatiul public. Realizarea lucrarii va dura intre 10 si 14 zile, in functie de conditiile meteo, timp in care zona va ramane imprejmuita.In aceasta toamna, dupa realizarea picturii stradale, ... citeste toata stirea