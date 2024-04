Santiere noi pe 60 de kilometri de drumuri judetene din Cluj. Care sunt zonele pe care se va lucra

Consiliul Judetean Cluj a incheiat 11 noi contracte de lucrari de intretinere care vizeaza 11 sectoare de drum in lungime insumata de 59,824 kilometri, situate pe noua drumuri judetene.Lucrarile cuprinse in Programul de lucrari de intretinere curenta si periodica a unor drumuri judetene pentru anul 2024 au scopul de a imbunatati conditiile de circulatie, precum si de a oferi o siguranta rutiera sporita.Operatiunile vor consta in lucrari de intretinere a platformei drumului, de asigurare a ... citește toată știrea