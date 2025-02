Santierele care incep in 2025 in Cluj-Napoca/Primaria sustine ca va incepe constructia unei scoli noi, a unui drum dar si a unui pod provizoriu

Primaria isi asuma sa inceapa in 2025 un numar de opt proiecte, cu alocari de 84,5 milioane lei in bugetul propus pentru anul acesta. Potrivit primarului Emil Boc, vor incepe santierele de modernizare a Scoala Gimnaziala "Ion Creanga" dar si cel pentru constructia unei scoli noi in cartierul Buna Ziua, investitie pentru care anul acesta s-a deschis licitatia de proiectare si executie.Este anul in care municipalitatea sustine ca vor incepe lucrarile de amenajare a noului drum din hub-ul ... citește toată știrea