Desi autoritatile locale s-au laudat mai multe saptamani cu faptul ca santierele din centrul Clujului sunt finalizate in proportie de 98% si lucrarile se vor incheia la sfarsitul anului 2023, situatia in teren este alta.Consilierii locali urmeaza sa voteze, luni, un proiect de hotarare prin care perioada de modernizare a strazilor din zona centrala a Clujului va fi extinsa pana in primavara anului 2024, mai exact pana in luna aprilie.Potrivit documentatiei publicate de Primarie, desi pe ... citeste toata stirea