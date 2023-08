Se va circula pe 4 bezi, inspre si dinspre cel mai mare cartier al Clujului, pe artera Calea Manastur, incepand din 1 septembrie, potrivit primarului Emil Boc. Lucrarile pe artera, instalate in cadrul santierului Primariei Marginasei - Motilor - Calea Manastur - Uzinei Electrice de crearea a unei strazi noi in oras si a schimba obiceiurile de trafic prin crearea unei alte axe de circulatie (din pacate prin zona Parcului Central din Cluj) au intins la maxim nervii soferilor, atat in vara lui ... citeste toata stirea