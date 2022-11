Santierul parcului din spatele cladirii Operei Nationale din Cluj ar putea fi finalizat in urmatoarele saptamani,esplanada din fata cladirii va fi gata de Ziua Nationala

Santierul parcului din spatele cladirii Operei Nationale din Cluj ar putea fi finalizat in urmatoarele saptamani, cel putin esplanada din fata cladirii va fi gata de Ziua Nationala, dupa lucrari de milioane de euro, cel putin aceasta promite primarul Emil Boc.Edilul sustine ca esplanada din fata Teatrului National va fi gata pana la parada de ziua nationala, care trece chiar prin fata cladirii. In ce priveste parcul "Stefan cel Mare" din spatele cladirii, lucrarile sunt gata in proportie de ... citeste toata stirea