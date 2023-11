Santierul pe legatura Oradei cu autostrada Transilvania a ajuns la 90%, arata Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj.DRDP Cluj arata ca drumul care leaga centura Oradei prin giratia de pe Calea Sintandrei cu autostrada Transilvania la Biharia a ajuns azi la un stadiu de finalizare de 88,3%. Contractul are o valoare de o jumatate de miliard de lei plus TVA si a fost adjudecat de Strabag SRL. Drumul de legatura are o lungime de aproape 19 km, ... citeste toata stirea