Sapaturile arheologice recente din centrul Clujului au scos la lumina mai multe zidarii istorice: "Se suprapun cele trei incinte istorice ale orasului"

In urma lucrarilor de reabilitare a parcului I.L Caragiale si strazilor din vecinatatea sa, specialistii Muzeului National de Istorie a Transilvaniei (MNIT) au realizat o serie de cercetari arheologice. Cert este ca in Cluj-Napoca oriunde sapi in zona centrala dai peste vestigii, iar din Marasti spre IRA, CUG si Sopor de depozite subterane de sare.Pe strada O. Petrovici, chiar in zona din spatele MNIT, a fost identificat gardul unei foste brutarii. In suprafata deschisa pe latura vestica a ... citește toată știrea