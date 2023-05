Joi, cu mare tam-tam, s-a semnat contractul pentru constructia primei magistrale de metrou din Cluj, in prezenta edilului Emil Boc, a ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, dar si cu participarea premierului Nicolae Ciuca, a ministrului de Interne, Lucian Bode, si a europarlamentarului Rares Bogdan. Magistrala de metrou M1 din Cluj are 19 statii si va costa peste doua miliarde de euro. Lucrarile ar trebui finalizate pana in 2031. Proiectul insa ramane cu multe necunoscute. Primele 300 ... citeste toata stirea