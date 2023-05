Saptamana Europeana a Sanatatii Mintale este o initiativa care isi propune sa aduca in atentia publica importanta sanatatii mintale si emotionale. Centrul de Psihologie Mental Training organizeaza in Iulius Mall un eveniment cu totul special, unde timp de o saptamana, vor avea loc discutii cu psihologi, medici, specialisti in domeniu, intr-un context informal.Emotiile si gandurile pot deveni cei mai buni prieteni ai nostri, daca invatam sa le gestionam eficient si sa le utilizam in avantajul ... citeste toata stirea