Saptamana plina pentru salvamontistii clujeni! La cate cazuri au intervenit in vacanta de schi

Salvamontistii au intervenit la un numar semnificativ de cazuri in vacanta de schi recent incheiata.Cele doua domenii schiabile din judetul Cluj pe care exista zapada artificiala Buscat si Marisel - au fost destinatiile predilecte ale turistilor in saptamana 19-25 februarie 2024, cand elevii au fost in vacanta de schi.Astfel, salvatorii montani au avut de intervenit in 19 cazuri, dintre care 4 accidentati au fost predati echipajelor de Ambulanta ori SMURD. Din fericire, cazurile nu au fost ... citește toată știrea