Saptamana viitoare incep lucrarile pentru demolarea Casei de Cultura din Turda, lasata in paragina de decenii

Saptamana viitoare incep lucrarile pentru demolarea constructiilor existente ale Casei de Cultura din Turda, lasata in paragina de decenii.Constructia se afla in piata 1 Decembrie 1918 din municipiu. In faza premergatoare, vor avea loc lucrarile de organizare de santier, imprejmuirea obiectivului cu garduri pentru respectarea conditiilor de siguranta, iar mai apoi vor incepe lucrarile de demolare a constructiei, anunta Primaria. In acest scop, va fi restrictionat accesul in parcarile din ... citește toată știrea