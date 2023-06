Sapte persoane au fost trimise in judecata intr-un dosar legat de incendierea unei masini in Cluj-Napoca, focul extinzandu-se apoi si la alte bunuri din incinta, printre care gardul imobilului, poarta electrica si sistemul de supraveghere.Procurorii au dispus joi trimiterea in judecata a sapte persoane pentru comiterea infractiunilor de distrugere, violare de domiciliu, complicitate la infractiunea de distrugere si complicitate la infractiunea de violare de domiciliu, transmite Parchetul de pe ... citeste toata stirea