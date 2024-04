Sapte turisti au ramas blocati cu masinile pe un drum forestier de pe raza localitatii Maguri-Racatau, adusi in siguranta de jandarmi - VIDEO

In urma unui apel la SNUAU 112, sambata, 6 aprilie dupa-amiaza, un echipaj din cadrul Postului de Jandarmi Montan Gilau a fost anuntat de catre dispeceratul unitatii cu privire la faptul ca trei persoane au ramas blocate cu autoturismul in zapada, pe un drum forestier de pe raza localitatii Maguri-Racatau, in zona cunoscuta sub numele de Steaua.Jandarmii montani clujeni au plecat de indata in cautarea persoanelor. Din cauza drumului aproape impracticabil, jandarmii au ajuns la acestea dupa ... citește toată știrea